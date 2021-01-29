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Haberler Göztepe Alpaslan telaşı

telaşı

Alpaslan telaşı

29.1.2021

GÖZTEPE'DE yönetim iç transferde de harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldızlarla görüşme kararı alırken ilk hedefte ise Alpaslan Öztürk yer alıyor. Sarıkırmızılı ekipte bu sezon sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Alpaslan'a yeni bir kontrat teklif edecek olan kurmaylar, 27 yaşındaki futbolcuyu en az 2.5 yıl daha takımda tutmayı hedefliyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transferi için büyük uğraş verdiği Alpaslan, sarı-kırmızılı kulüpte kalmaya vermişti.

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