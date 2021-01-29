Göztepe’den son hamle

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, ara transfer dönemi resmi olarak sona ermeden savunmaya da bir takviye yapmak istiyor. Sarıkırmızılılar, teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda gündeme aldığı Hollanda'da Vitesse forması giyen 24 yaşındaki stoper Riechedly Bazoer'in yanı sıra arayışlarını Almanya'ya da çevirdi. Göz-Göz, Almanya'da Bundesliga mücadele eden Stuttgart ekibinden Polonyalı oyuncu Marcin Kaminski'ye de talip oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Polonyalı 29 yaşındaki tecrübeli savunmacının menajeri ile bağlantıya geçerek nabız yokladı. Stuttgart'ta bu sezon forma şansı bulamayan futbolcunun kariyerine farklı bir ligde devam etmek istediği ve Göz-Göz'ün teklifine sıcak bakabileceği öğrenildi.

İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Göztepe yönetimi, Haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek yıldızı ikna etmesi halinde ara transfer döneminin sona ereceği 1 Şubat tarihine kadar Stuttgart ekibiyle pazarlıkları tamamlayıp Kaminski'yi kadrosuna katmayı hedefliyor.



POLONYA'DA YETİŞTİ

Göztepe'nin transfer listesindeki Marcin Kaminski, ülkesi Polonya'da Lech Poznan ekibinin altyapısında futbola başladı. Poznan'da A takıma da yükselen futbolcu 2016'da ile Alman ekibi Stuttgart'a transfer oldu.