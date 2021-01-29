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Göztepe’den son hamle

’de ikinci yarıda sıkıntı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, stoper takviye için ’den Bazoer’in yanı sıra Alman temsilcisi ’ta forma giyen ’ye de talip oldu.

Göztepe’den son hamle

29.1.2021

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, ara transfer dönemi resmi olarak sona ermeden savunmaya da bir takviye yapmak istiyor. Sarıkırmızılılar, teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda gündeme aldığı Hollanda'da Vitesse forması giyen 24 yaşındaki stoper Riechedly Bazoer'in yanı sıra arayışlarını Almanya'ya da çevirdi. Göz-Göz, Almanya'da Bundesliga mücadele eden Stuttgart ekibinden Polonyalı oyuncu Marcin Kaminski'ye de talip oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Polonyalı 29 yaşındaki tecrübeli savunmacının menajeri ile bağlantıya geçerek nabız yokladı. Stuttgart'ta bu sezon forma şansı bulamayan futbolcunun kariyerine farklı bir ligde devam etmek istediği ve Göz-Göz'ün teklifine sıcak bakabileceği öğrenildi.

İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Göztepe yönetimi, Haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek yıldızı ikna etmesi halinde ara transfer döneminin sona ereceği 1 Şubat tarihine kadar Stuttgart ekibiyle pazarlıkları tamamlayıp Kaminski'yi kadrosuna katmayı hedefliyor.

POLONYA'DA YETİŞTİ
Göztepe'nin transfer listesindeki Marcin Kaminski, ülkesi Polonya'da Lech Poznan ekibinin altyapısında futbola başladı. Poznan'da A takıma da yükselen futbolcu 2016'da ile Alman ekibi Stuttgart'a transfer oldu.

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