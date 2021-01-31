Göztepe’den Adis bombası

Süper Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçmeyi planlayan Göztepe, dış transferde bombayı patlattı. Göztepeli taraftarların takıma döndürülmesi için başlattığı kampanya gerçeğe dönüştü. Bu sezon hücum hattında yaşanan sıkıntı nedeniyle golcü arayışlarını sürdüren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil sürpriz bir hamle yaparak Antalyaspor'da forma giyen eski yıldızı Adis Jahovic ile her konuda anlaşma sağladı. 33 yaşındaki Makedon yıldızla masaya oturan Başkan Mehmet Sepil, golcü oyuncuyla prensip anlaşmasına varırken 1.5 yıllık sözleşmeye ikna etti.

DÜN VEDALAŞTI

Antalyaspor'un dün sabah gerçekleştirdiği idmana katılan Adis Jahovic, takım arkadaşlarıyla ve teknik ekiple de vedalaştı. Antalya'dan ayrılacak olan futbolcunun bugün İzmir'e gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 2016-2017 sezonu başında Göztepe'nin kadrosuna kattığı Adis Jahovic, 1. Lig'de attığı 21 golle sarı-kırmızılıları Süper Lig'e taşımıştı. Süper Lig'de de ilk yarıda 14 gol atan Makedon yıldız, Başkan Mehmet Sepil ile maddi konularda ters düştüğü için Konyaspor'a satılmıştı. Adis, Konya'nın ardından Yeni Malatya ve Antalya formalarını da giydi.

■ BURAK HAKERLER