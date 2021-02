Göz-Göz’e hüsran Horoz’a bayram

Süper Lig'de dün Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan Ege derbisinde kazanan Göztepe'yi 2-1'lik sonuçla yenen Denizlispor oldu. Maça ev sahibi Denizlispor daha istekli başladı. Maçın 7. dakikasında Sagal'ın uzaktan şutunda top çerçeveyi bulmadı. 14'te İrfan Can'ın hatalı pasında Recep araya girerek uzak mesafeden boş kaleye yuvarladı. Ancak kaleci İrfan Can topa sahip oldu. 34'te Recep'in pasında Rodallega'nın şutunda kaleci İrfan Can başarılıydı. 42'de Sağal sağ kanattan çalımlarla girdi. Müthiş pasında defansın arkasına sarkan Recep kaleci İrfan Can'ı avladı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

GÖZTEPE, DENİZLİ'YE YETİŞEMEDİ

48. dakikada Rodallega'nın sağ çaprazdan şutunda direk dibinde kaleci İrfan Can topa sahip oldu. 56'da Zulj uzak mesafeden kaleyi yokladı. Ancak kaleci Cenk müthiş bir refleksle topu kornere çeldi. 69'da Göztepe beraberliği sağladı. Bu dakikada sağdan Berkan'ın kornerinde kale önünde Marko kafayla topu ağlara yolladı: 1-1. 79'da Mustafa Yumlu'nun ceza alanı dışından sert şutunda Titi'ye çarpan top Mesanovic'in önünde kaldı. Mesanovic boş pozisyonda Denizlispor'u yeniden öne geçirdi: 2-1. Göztepe geride kalan dakikalarda skoru değiştirecek bir atak geliştiremezken Denizlispor, 3 puana uzanarak kümede kalma umutlarını yeşertti.



KADROLAR DEĞİŞTİ

Göztepe'de Alpaslan Öztürk Denizli'de ise Cenk, Mustafa, Sakıb ve Mesanovic forma giydi

DÜNKÜ Ege derbisinde Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Denizlispor'un yeni teknik patronu Hakan Kutlu, dün on birlerde değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte Karaman, cezalı futbolcu Soner Aydoğdu'nun yerine orta alanda sakatlıktan çıkan Alpaslan'a şans verdi. Dün Denizlispor'un başında ilk kez sahaya çıkan teknik adam Kutlu ise geçen haftaki Karagümrük maçının on birinde 4 değişiklik yaptı. Kaleci Pantilimon'u kesen Kutlu, eldivenleri Cenk'e verirken Özer'in yerine Mustafa, Ahmed'in yerine Sakıb ve Sacko'nun yerine de Mesanovic görev yaptı.

KUTLU'NUN ACI GÜNÜ

TEKNİK direktör Hakan Kutlu'nun babası Necip Kutlu 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dün sabah acı haberi alan Kutlu, Göztepe maçında takımını sahaya çıkarırken 90 dakikanın ardından defin işlemleri için Ankara'ya gitti. Necip Kutlu'nun cenazesi bugün Ankara Gölbaşı ilçesinde toprağa verilecek.

SEBAHATTİN ALP