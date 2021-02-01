  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Göztepe, Adis Jahovic'i kadrosuna kattı

, 'i kadrosuna kattı

, eski golcüsü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, Adis Jahovic'i kadrosuna kattı

01.02.2021, 18:27

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, transferin son gününde eski golcüsü Adis Jahovic'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki Makedonyalı golcüyü İzmir'e getiren Göztepe, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran sarı-kırmızılı kulüp, Jahovic'e "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızlı forma altında başarılar diledi.



Adis Jahovic, 2016-2017 sezonunda geldiği Göztepe'de 1.5 sezon forma giymiş ve 51 maçta 35 gol atmıştı. Makedon golcü, sarı-kırmızılı formayla TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe, Adis Jahovic'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.