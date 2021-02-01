Transferde son atak

Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig'in Egeli ekipleri Göztepe ve Denizlispor bugün son kozlarını oynuyor. İzmir ekibi Göztepe, transferde bombayı Antalyaspor'dan Adis Jahovic ile prensip anlaşmasına vararak patlattı. Dün Antalyaspor'un G.Birliği ile oynadığı maç kadrosuna da alınmayan Makedon golcünün bugün İzmir'e gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Eski golcüsüne bonservis bedeli ödemeden kavuşacak olan Göztepe, dış transferde orta sahaya da bir takviye yapabilir. Sarı-kırmızılılar, İsveç'teEskilstuna ekibin-de forma giyen İsmet Lushaku'nun mena-jeri ile de bugün bir görüşme yapacak.

HOROZ ATAKTA

Kosova U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen 20 yaşındaki futbolcunun kulü-büyle Aralık 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Denizlis-por ise bir haftadır transferi için çaba sarf ettiği Faith Obi-lor için bastırıyor. Kurmaylar, Moldova'da She-riff'te forma giyen 29 yaşın-daki futbolcu ile bugün son bir görüşme yapıp transferi mutlu sonla noktalamak istiyor.

BURAK HAKERLER