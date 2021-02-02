Bu mağlubiyet kabul edilemez!

BEŞİKTAŞ'IN ardından Denizlispor'a da kaybederek henüz puanla tanışamayan teknik direktör Ünal Karaman, yenilgi sonrası açıklamalarda bulundu. Karaman, "Koskoca bir ilk yarı bizim için boşa geçti. Bu kabul edilemez. Bu Göztepe'nin ne ilk ne de son mağlubiyeti olacak. Şu ana kadar yaptıklarımız bizim için çok doğru bir duruş ve tavır değil. Biraz daha üzerine koymamız gerekiyor. Bunun için arkadaşlarımızdan özveri bekleyeceğiz" dedi.