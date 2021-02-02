Göz-Göz’de mutlu son

Ara transfer döneminin son gününde Göztepe, eski yıldızına kavuştu. Sarı-kırmızılı yönetimin, 2017-2018 sezonunun devre arasında Konyaspor'a bonservisiyle sattığı Adis Jahovic dün İzmir'e gelerek Göz-Göz'e imza attı. Göztepe ile bir süre önce prensip anlaşmasına varan ve son olarak Antalyaspor'da forma giyen 33 yaşındaki Makedon yıldız dün sabah İzmir'e gelerek Başkan Mehmet Sepil ile bir kez daha bir araya geldi.

Sepil ve Jahovic tüm şartlarda bir kez daha el sıkışırken, taraftarların geri dönmesi için kampanya başlattığı futbolcu 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Antalyaspor'dan yıllık 1 milyon 300 bin Euro kazanan Adis Jahovic, bu rakamı kenara itip Göztepe'ye oldukça düşük bir fiyata 'evet' dedi.



ADİS PARAYI KENARA İTTİ

Adis Jahovic'in yarım sezon için Göztepe'den 200 bin Euro, önümüzdeki sezon için de 400 bin Euro alacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin bu transfer karşılığında ayrıca Antalyaspor'a da düşük bir bonservis bedeli ödeyeceği kulüpten sızan bilgiler arasında. 2016-2017 sezonunda Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olan Adis, 52 resmi maçta toplam 35 gol atarak İzmir ekibinin kulüp tarihinin en başarılı yabancı oyuncusu oldu.

BURAK HAKERLER