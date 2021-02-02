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Sarı-kırmızılılar en sondakilerin dostu

Göztepe, son üç yıldır son sıradaki ekiplere karşı 5 maçını kaybederken bir maçı da beraberlikle noktaladı.

Sarı-kırmızılılar en sondakilerin dostu

2.2.2021

Süper Lig'de son sıradaki Denizlispor'a deplasmanda yenilerek büyük bir yara alan Göztepe, düşenin dostu oldu. Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar, son üç yıldır sıralamada en dipte yer alan takımlara puanları 3'er 3'er hediye etti. Bu süreçte son sıradaki ekiplere karşı 6 maçtan 5 yenilgi ile ayrılan Göz-Göz, 1 maçı beraberlikle noktaladı. 2018-2019'da 4. hafta Alanyaspor, 10. ve 27. haftalarda ise iki devrede de Akhisarspor'a yenilen İzmir temsilcisi geçen sezon da 24. haftada son sıradaki Kayserispor'a deplasmanda yenilmekten kurtulamadı.

DENİZLİSPOR'A CAN VERDİ
Yine geçen yıl 31. haftada en dipte can çekişen Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalarak can veren sarı-kırmızılıların bu sezon son kurbanı ise Denizli oldu. Ligde 8 maçlık yenilgi serisiyle 14 puanla dibe çakılan Horoz'a 2-1 yenilen İzmir ekibi, kötü futboluyla da taraftarlarını şaşırttı.

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