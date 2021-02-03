Yepyeni Göz-Göz

Göztepe, dış transferde ara dönemde kadrosuna 5 önemli takviye yaparak çehresini değiştirdi. Takıma katılan 5 isimden 4'ü direkt on bire dahil edilecek oyuncular olarak göze çarparken yönetim orta saha, kanat ve forvet hattına kritik mevkilere önemli takviyeler yaptı. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya Anderletch'ten Peter Zulj ve PAOK'tan Anderson Esiti ile sağ kanada Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kiralarken, sol kanada Ankaraspor'dan Beykan Şimşek, ileri uca da Antalyaspor'dan eski golcüsü Adis Jahovic'i transfer etti.

PETER ZULJ 4 MAÇTA 3 GOL ATTI

Göztepe'nin ilk transferlerinden olan Zulj takıma gelir gelmez hemen on bire monte edilirken forma giydiği 4 maçta toplam 3 gol atarak adeta yıldızlaştı. Anderson Esiti ve Diabate ise son oynanan Denizli maçında 2. yarıda forma giyerken performanslarıyla ilk on bir oyuncusu olduklarını kanıtladı. Sarı-kırmızılı ekibin son transferi Jahovic ise Başkan Mehmet Sepil'n adeta taraftarlara sürprizi oldu.



GASSAMA & IDEYE TAKIMDA KALDI

Göztepe'de yönetim ara transfer döneminde 5 oyuncu ile yollarını ayırırken yıldız oyuncuları elinde kaldı. Sarıkırmızılı ekipte kadroda düşünülmeyen sağ bek Lamine Gassama'ya son dakikaya kadar talip çıkmazken, bir türlü bekleneni veremeyen golcü Brown Ideye de aynı kaderi yaşadı. Göztepe'den yıllık kazandığı 750 bin Euro ile kadroda maliyeti en yüksek futbolcu olan Senegalli Gassama sezon sonunda boşa çıkarak kulüpten bedelsiz ayrılacak. Adis Jahovic'in de takıma katılmasıyla kadroda yer bulması daha da zorlaşan Nijeryalı golcü oyuncunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor



ARA DÖNEMDE KENDİSİNİ AŞTI

SARI-KIRMIZILILAR, PTT Birinci Lig'de mücadele ettiği 2015-2016 sezonundan sonra en çok takviyeyi yaptığı ara transfer dönemini geçirdi. Kadrosuna bu sezon ara dönemde 5 yeni takviye yapan Göz-Göz, 2015-2016'da ara transferde 8, Süper Lig'e çıktığı 2016-2017 sezonunda ise 4 takviyede kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk yılında 2017-18'de 4 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken, 2018- 19 ve geçen sezonda ise 2'şer oyuncu takviyesi yapmıştı.



5 OYUNCU VEDA ETTİ

Göztepe, transferin son gününde ilk yarıda Menemenspor'a kiralık olarak verdiği Eren Bilen'i bu kez Nevşehir Belediyespor'a kiraladı. Daha önce Burak Sülayman'ı da eski kulübü Kocaelispor'a kiralayan Göz-Göz, ara dönemde Göktuğ Bakırbaş, Marcio Mossoro, Guilherme ile ise yolları ayırmıştı.

BURAK HAKERLER