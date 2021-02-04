Göz-Göz çıkış peşinde

Süper Lig'de üst üste aldığı Beşiktaş ve Denizlispor yenilgileriyle yara alan Göztepe, bugün Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan kritik karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ligde üst üste Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazandıktan sonra son iki maçından yenilgi ile ayrılan Göz-sarıkırmızılılar, ligde 25 puanla 13. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'le berabere kalan Yeni Malatyaspor ise 23. haftaya 28 puanla girdi.

ÜNAL KARAMAN SİFTAH PEŞİNDE

Yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde çıktığı iki maçı da kaybeden sarı-kırmızılılar, Yeni Malatya'yı yenerek yeniden çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Sarı-kırmızılı ekipte, geçen hafta Denizlispor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Soner bu maçta takımdaki yerini alacak. Göztepe'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.



KARAMAN'DAN KADROYA TIRPAN

Göztepe'nin başında çıktığı iki maçta da yenilgi alan teknik direktör Ünal tek- Karaman, Yeni Malatya maçında farklı bir on bir kurguluyor. Savunmada değişiklik planlamayan Karaman, orta alan ve ileri uçta ise değişime gidecek. Cezası sona eren Soner'i on bire dahil edecek olan Karaman, geçen hafta da ön libero oynattığı Alpaslan'ı kulübeye çekecek. Ünal lan'ı Karaman, ayrıca Nwobodo'yu kenara alıp Esiti'yle oyuna başlamayı planlıyor.