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Haberler Göztepe Göztepe - Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM

- CANLI ANLATIM

'de üst üste ve Yukatel Denizlispor'a 2-1'lik skorlarla yenilerek taraftarını üzen , evinde 'la karşı karşıya. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Göztepe - Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM

04.02.2021, 15:58

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta Turgut Doman düdük çalıyor. Ev sahibi sarı-kırmızılılarda kart cezası sona eren orta saha Soner Aydoğdu, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın şans vermesi halinde görev alacak.

Göztepe'nin ara transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği golcü Adis Jahovic de yarın sahada olacak. Alınan mağlubiyetleri telafi edeceklerini ve yeniden çıkışa geçeceklerini ifade eden Ünal Karaman, "En iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Ligde kolay maç yok ancak mutlak kazanmamız gereken bir müsabakaya çıkacağız" dedi. Sezonun ilk yarısında Göztepe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

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