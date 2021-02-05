Göztepe gülmeyi unuttu

SÜPER Lig'de Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor yenilgileri sonrası sıkıntılı günler yaşayan Göztepe, dün iki kez öne geçtiği maçta Yeni Malatyaspor'a takıldı ve 3 puan hasretini sürdürdü: 2-2. 13. dakikada Soner'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, yerden vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 40'ta Malatya'da orta alandan atılan uzun topu ceza sahası yayının üzerinde indiren Tetteh'ten pası alan Mallan, kaleye vurdu. İrfan Can'dan seken topu bir kez daha önünde bulan Mallan skora denge getirdi: 1-1. 45 dakikalık bölüm 1-1 sona erdi.

TETTEH'İN ŞUTU DİREKTE PATLADI

54'TE ortasında Tetteh'in şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti. 73'te Halil'in ortasında top savunmadan sekti. Topu önünde bulan Ndiaye, sert bir vuruşla savunmaya çarptırarak topu ağlarla gönderdi: 2-1. 82'de Mustafa ile paslaşan Ahmed, ceza sahası yayının önünden topa vurdu, top filelerle buluştu: 2-2. Maç 2-2 sona erdi.



JAHOVİC 3 YIL SONRA

Ara transfer döneminde eski kulübü Göztepe'ye dönen Makedon golcü Adis Jahovic, 3 yıllık ayrılığın ardından döndüğü İzmir ekibinde Yeni Malatya maçına yedek kulübesinde başladı. Sarı-kırmızılı ekipte, 2016-2018 tarihleri arasında 1.5 sezon forma giyen ve 53 resmi maçta 35 gol kaydeden 33 yaşındaki yıldız Göz-Göz'ün Süper Lig'e çıkışında büyük pay sahibi olmuştu. En son Göztepe formasını 27 Ocak 2018'de İzmir'deki Kayserispor maçında terleten Jahovic, dün sonradan oyuna girerek bin 105 gün sonra bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.



NDİAYE'DEN YEDİNCİ GOL

Göztepe'nin Senegalli golcüsü Ndiaye dün takımının iki golüne imza atarken bu sezonki gol sayısını 7'ye yükseltti. Yıldız isim 13. dakikada Soner'in pasında öne çıkan kaleci Abdülsamed'e rağmen golünü attı. Kaleci ile çarpışan Ndiaye, sakatlanarak yerden kalkamadı. Acı içinde yerde kıvranan Ndiaye'yi takım arkadaşları kutlarken, sağlık ekibi de hemen müdahale etti. Ndiaye 2. yarıda da görevini yaptı ve golünü kaydetti.



KARAMAN SÜRPRİZ YAPTI

LİGDE son oynanan Beşiktaş ve Denizli maçlarını kaybeden Göz-Göz'de, Karaman son oynanan Denizli maçının on birine göre 3 değişiklik yaptı. Savunma kurgusunda Murat Paluli'yi haftalar sonra yedek kulübesine çeken Ünal Karaman, bu bölgede ara transfer döneminde takım bulamadığı için kulübünde kalan Lamine Gassama'yı tercih etti.



ALPASLAN KADRODA YOK

KARAMAN, cezası sona eren Soner'i dün orta sahada görevlendirirken Denizli maçında performansı beğenilmeyen Alpaslan'ı ise maç kadrosuna bile dahil etmedi. Orta alanda büyük bir sürprize daha imza atan tecrübeli teknik adam 4 maçta 4 gol atan yeni transfer Zulj'u keserek Trabzonspor'dan kiralanan Diabate ile oyuna başladı. Gol umudu olarak ise yine ileri uçta forma giyen Cherif Ndiaye görev yaptı.