Süper Lig'de teknik direktör Ünal Karaman'ın takımın başına geçmesi sonrası son 3 maçından 2 yenilgi ve bir beraberlikle ayrılan Göztepe'de kırmızı alarm verildi. Son olarak evinde Yeni Malatya ile iki kez öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalan Göz- Göz, 26 puana ulaşırken 11. sırada yer almasına rağmen düşme potasıyla aradaki puan farkı 5'e indi. Ligde üç kritik karşılaşmaya çıkacak olan İzmir ekibinde teknik patron Karaman çıkış için çareler arıyor.

3 MAÇTAN İKİSİ DIŞARDA

Ligde zor bir dönemece giren sarıkırmızılılar pazartesi günü 35 puanla ligin en iyi çıkış yapan ekiplerinden biri olan Gaziantep FK'ya konuk olacak. Ardından evinde geçen yılın şampiyonu Başakşehir'i konuk edecek olan Göztepe, sonraki hafta ise yıldızlar topluluğu lider Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe'nin bu maçlarda alacağı puanlar ligdeki kaderini belli edecek.



SAVUNMA, ORTA SAHA VE HÜCUMDA DEĞİŞİM

GÖZTEPE'NİN Yeni Malatya maçında performansı düşük olan yıldızlar G.Antep FK maçında bu kez kulübeye çekilecek. Yeni transfer Fousseni Diabate, Tripic ve Gassama gibi yıldızlar kenara çekilerek yerlerine Esiti, Murat ve Adis monte edilecek. Ndiaye'yi Tripic'in yerine kanada çekmeyi planlayan Ünal Karaman, Adis'i ileri uçta tek başına oynatacak. Ayrıca savunmada Marko'nun yerine bu kez Atınç Nukan denenecek.



KARAMAN: SEVİYE ATLAMAYA BAŞLADIK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yeni Malatya maçında alınan 2-2'lik beraberliğe rağmen oynanan futbolun umut verici olduğunu dile getirdi. Takımın sahada yansıttığı performanstan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Karaman, "Takımımız gelişme adına seviye atlamaya başladı. Bundan sonraki maçlarda hatalarımızdan arınmış bir şekilde sahada olacağız. Sonuç alan bir takım gelecek" dedi.



CHERİF NDİAYE KENDİSİNİ AŞTI

GÖZTEPE'NİN golcü oyuncusu Cherif Ndiaye, Yeni Malatya maçında iki gol atmasına rağmen çabası galibiyete yetmedi. Ndiaye kupa da dahil olmak üzere gol sayısını da 9'a çıkardı. 25 yaşındaki futbolcu performansıyla kariyerinin zirvesine çıktı. Göztepe'ye sezon başında Gorica'dan gelen Ndiaye, en golcü sezonunu Hırvat ekibinde 2019-2020 sezonunda 35 maçta 10 gol atarak yaşamıştı.



DEFANS S.O.S VERİYOR

LİGDE galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Göztepe'de savunma S.O.S veriyor. Baştan sona üstün oynadığı Yeni Malatya maçında rakibin cılız ataklarını savuşturamayan Göz-Göz kalesinde gördüğü iki golle dikkat çekti. Galibiyet alamadığı son üç maçta kalesinde 5 gol gören Göztepe'de teknik bu süreçte forma giyen savunma oyuncuları, Gassama, Murat Titi, Marko ve Berkan'ın performansları da taraftarlar tarafından eleştiri konusu oldu.

BURAK HAKERLER