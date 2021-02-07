Göz - Göz'ün hakkı yeniyor

Süper Lig'de Yeni Malatya beraberliği ile 26 puana ulaşan ve galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önceki gün bir TV kanalına konuşan Sepil, hakem yönetimi ve VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemini eleştirdi. Sepil, "Ben bu sene maçların neticesine futbolcuların karar verdiğine inanmıyorum. Hakemler maçları çok etkiliyor. Göztepe'nin çok hakkının yendiğini görüyoruz. Yeni Malatya maçında bizim futbolcuya arkadan yapılan hareket var, sarı kart bile verilmedi. Gaziantep'le oynadığımız maçın 90+2. dakikasında kaleci arkadan dokunuyor, penaltı ve sarı kart veriliyor. O kadar eşitsizlik var ki artık sürekli aynı pozisyonlarda bize ne veriliyor, başkalarına ne veriliyor ona bakıyoruz. Çok büyük adaletsizlik var" dedi.

AMACINA ULAŞAMADI

VAR sistemine de vurgu yapan Sepil, "İstanbul takımlarıyla yaptığımız maçlarda bunlara alışığız. Kalecinin başına meteor düşse yine fark etmiyor. Biz niye VAR'ı getirdik? Teknolojiden faydalanmak ve teknoloji sayesinde hataları yakalamak için getirdik. Ama VAR artık herkese aynı şekilde uygulanmadığı için bambaşka bir yere gitti. Benim gözümde VAR amacına ulaşmadı. Sadece bize değil başka kulüplere de oluyor. Her hafta yeni bir kural çıkıyor. Böyle bir şey olmaz, bundan muzdaripiz. Futbol sahada oynanıp bitmesi gereken bir spordur" şeklinde konuştu.

ÜNAL KARAMAN'A GÜVENİYORUZ!

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman'a, başkan Mehmet Sepil'den destek geldi. Göreve geldiği günden bu yana Göztepe'nin başında çıktığı 3 maçta da 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 3 puanla tanışamayan Karaman ile ilgili Başkan Sepil, "Ünal hoca geleli daha 3 maç oldu. Şimdilik bir şey söylemek mümkün değil. Ünal hoca ve ekibinize çok güveniyoruz. İyi olacağına eminiz. En son oynadığımız futbol, öncekilerle kıyasladığımızda iyiydi. Ama bir puan iyi olmadı" dedi.

PETER ZULJ SEFERBERLİĞİ

ARA transfer döneminde Belçika'nın Anderlecht ekibinden kiralık olarak kadroya katılan Peter Zulj, Göztepe'de kısa zamanda gösterdiği performansla gönülleri fethetti. Sarı-kırmızılı ekipte şu ana kadar 5 maçta forma giyen ve 3 gol atarak skora müthiş bir katkı sağlayan Avusturyalı 27 yaşındaki futbolcu için Göztepe yönetimi şimdiden harekete geçme kararı aldı. Orta alandaki performansıyla Avrupa ve Süper Lig'de İstanbul ekiplerinin dikkatini çeken Zulj'un bonservisinin alınması için Belçika ekibiyle temasa geçilecek. Zulj'un sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmazken Göztepe yönetimi, bonservis bedeli için fiyat araştırmasına başladı. Kulübü ile 2022 yılına kadar mukavelesi bulunan oyuncu için kurmayların somut adımlar atması bekleniyor.