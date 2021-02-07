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Haberler Göztepe Göztepe, Gaziantep maçına hazır

, Gaziantep maçına hazır

'in 24. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Gaziantep maçına hazır

07.02.2021, 14:28

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe kafilesi, hava yoluyla Gaziantep'e gidecek.



Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı Gaziantep-Göztepe karşılaşması, yarın Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

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