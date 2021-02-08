  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Gaziantep - Göztepe CANLI ANLATIM

Gaziantep - CANLI ANLATIM

Süper Lig'de hafta içi mesaisinde evinde 'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran , çıkışa geçmek isteyen ile karşı karşıya. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Gaziantep - Göztepe CANLI ANLATIM

08.02.2021, 16:15

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Alpaslan'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Göztepe'nin başında çıktığı 3 maçta da galibiyetle tanışamayan Teknik Direktör Ünal Karaman, "Yoğun bir fikstüre sahibiz. Bu maça iyi hazırlandık. Mücadelemizi en iyi şekilde sahaya yansıtacağız. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iyi bir oyun ortaya koyup sonuç alamadık. Gaziantep deplasmanında oyunumuzu üst seviyeye çıkarıp istediğimizi alacağız" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep - Göztepe CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.