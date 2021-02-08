Göz-Göz çıkış arıyor

SÜPER Lig'in 24. haftasında Göztepe, bugün deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan zorlu mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Mücadeleyi beINSports 1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde teknik direktörsüz çıktığı Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazandıktan sonra son üç maçında Ünal Karaman idaresinde Beşiktaş ve Denizlispor'a yenilen, Yeni Malatya ile de berabere kalan Göz-Göz, galibiyet özlemine Antep'te son vermek istiyor. Sarıkırmızılı ekipte zorlu maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Antep'te ise eksikler göze çarpıyor. Korona virüs tedavisi gören kaleci Çağlar, Vetrih ve Furkan'ın yanı sıra sakat olan Muhammet, Kana Bıyık ve Dicko yok. Rakibiyle Süper Lig'de 4. maçına çıkacak Göztepe, daha önce 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda takımlar dörder gol atıp kalesinde dörder gol gördü.



KARAMAN'DAN KADROYA TIRPAN

GÖZTEPE'NİN başında sahaya çıktığı 3 maçı da kazanamayan teknik direktör Ünal Karaman, Antep'e mutlak 3 puan için gitti. Deneyimli çalıştırıcı bugün rakibi karşısına Yeni Malatya maçından farklı bir dizilişle çıkmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı ekipte son maçta beklenen performansı sergileyemeyen orta saha oyuncuları Diabate ve Obinna ile Tripic'in kulübeye çekilmesi bekleniyor. Karaman, Obinna'nın yerine Esiti'ye, Diabate'nin yerine de Zulj'a forma vermeyi planlarken kanatta Tripic'in yerine de Ndiaye'yi değerlendirecek. Göztepe'nin son transferi Adis Jahovic ilk kez on birde başlayacak.