Göz-Göz ağır yaralı

Maça Göztepe atak başladı. Müsabakanın 8. dakikasında Rashid'ten topu kapan Diabate, Halil'i gördü. Halil'in pasında Soner boş pozisyondaki Ndiaye'ye çıkardı. Ndiaye mutlak pozisyondan yararlanamadı. 19'da Halil uzaktan kaleyi yokladı. Kaleci Günay topa sahip oldu. 27'de Berkan'ın kullandığı kornerde Ndiaye, Tosca'nın müdahalesiyle kendisini yerde buldu. Hakem Volkan Bayarslan pozisyona 'devam' dedi. 29'da Gassama'nın pasında Ndiaye'nin vuruşunda top ağlara gitti. Ancak VAR uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

GAZİANTEP FK ÖNE GEÇTİ

54'te Maxim'in sağdan kullandığı korner atışında Djilobodji kalabalık savunma arasından yükselerek topu ağlara yolladı: 1-0. 57'de sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil'in müthiş ara pasında Soner müsait pozisyonda kaleci Günay'ı geçemedi. 65'te Ndiaye çalımlarla soldan çizgiye kadar inip kale önüne çıkardı. Halil'in gelişine şık vuruşunda top filelere gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Bayarslan ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 76'da Berkan'ın hatalı pasında Güray'ın ara pasında Muhammet'in şutu yan direkten döndü. Dönen topu Mirallas ağlara yolladı: 2-0. 90+7'de Tripic'in pasında Ndiaye'nin filelere gönderdiği top yine ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Maç 2-0 G.Antep FK galibiyetiyle sona erdi.



KARAMAN'DAN YİNE SÜRPRİZ

GÖZTEPE'NİN başında dün dördüncü kez sahaya çıkan teknik direktör Ünal Karaman, G.Antep FK karşısında yine on birde değişime gitti. Karaman, bu kez kanat oyuncusu Zlatko Tripic'i kenara çekerek Trabzonspor'da da birlikte çalıştığı Diabate'yi bu mevkiye kaydırdı. Tripic'in yerine de Karaman, orta alana PAOK'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen Anderson Esiti'ye şans verdi. Esiti ilk kez on birde forma giydi.



KARAMAN sağ bek tercihini yine Gassama'dan yana kullanırken orta sahada Peter Zulj ve Jahovic'i ise yine yedek bıraktı. Sarı-kırmızılı ekipte 5 maçta 3 gol atan Zulj ve 3 yıl aradan sonra takıma dönen Adis'in yedek oturması şaşırttı. Alpaslan, Kerim Alıcı, Beykan gibi isimler ise kadroda yer almadı.



ADİS JAHOVİC KENDİNİ GÖSTEREMEDİ

ARA transfer döneminde Göztepe'ye Antalyaspor'dan transfer olan Makedon yıldız Adis Jahovic, kendini gösteremedi. Dünkü maça da yedek başlayan Adis, 61'de Esiti'nin yerine oyuna girerken sadece 77. dakikada bir pozisyona girdi. Bu pozisyonda şutu kaleci Günay'dan kornere çıkan Jahovic, Göztepe'ye puana getirecek fırsatları bulamadı. Sahayı başı önde terketti.



NDİAYE'NİN BİR GOLÜ SAYILMADI

GÖZTEPE'NİN Senegalli yıldız golcüsü Cherif Ndiaye, dün en şanssız günlerinden birini yaşadı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 7 gole ulaşan Ndiaye'nin dün ilk yarıda yerde aldığı pozisyonda hakem 'devam' dedi. İlk yarıda Gassama'nın, ikinci yarının son dakikasında ise Tripic'in pasında attığı iki gol ise bu kez ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Ndiaye, çok üzgündü.