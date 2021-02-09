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Haberler Göztepe Hakem kararları isyan ettirdi

Hakem kararları isyan ettirdi

Hakem kararları isyan ettirdi

9.2.2021

Göztepe'nin, G.Antep FK maçını yöneten hakem Volkan Bayarslan kötü yönetimi ile Göztepe'yi galibiyetten etti. Bayarslan ilk yarıda maçın 26. dakikasında Berkan'ın sağdan kullandığı kornerde kale önünde Ndiaye'nin Tosca tarafından forması çekilerek yere indirilmesine 'devam' dedi. Yüzde yüz penaltı pozisyonunu VAR hakemi Özgüç Türkalp de görmezden gelirken Göztepeliler, uzun süre hakem heyetine itiraz etti. 29. dakikada Göztepe'nin Ndiaye ile bulduğu golü ise hakem Bayarslan, VAR'dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle geçerli saymadı. Hakem ikinci yarıda da Göztepe'nin aleyhine çalıştı. Sarı-kırmızılılar, skor 1-0 iken 65. dakikada Halil'in müthiş şutuyla beraberliği sağladı. Ancak hakem Volkan Bayarslan VAR'dan gelen uyarı üzerine bu kez pozisyonu izlemek üzere saha kenarına geldi.

YİNE AYNI SENARYO
Görüntüleri izleyen Bayarslan bir kez daha Göztepe'nin golünü geçersiz saydı. Bayarslan, Göztepe'nin üç golünü iptal ederken, bir de penaltısını vermedi.

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