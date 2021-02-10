Karaman da çare olamadı

Süper Lig'de teknik direktör İlhan Palut'un istifasının ardından takımın başına geçen deneyimli isim Ünal Karaman da kötü gidişe çare olamadı. Karaman, 4 hafta önce başına geçtiği Göztepe'de henüz galibiyet almayı başaramazken, takım irtifa kaybetmeye devam etti. Karaman, Göztepe'nin başında çıktığı Beşiktaş, Denizli ve G.Antep FK maçlarını kaybederken, tek puanını Yeni Malatya'dan aldı. Karaman'dan önce Kulüp Menajeri İlhan Şahin ve Antrenör Yasin Güleryüz yönetiminde teknik direktörsüz çıktığı Konya ve G.Birliği maçlarını kazanıp nefes almasına rağmen son 4 haftada yine fren yaptı.

ATEŞ HATTINA YAKLAŞTI

24. hafta sonunda 26 puanda kalan Göztepe için tehlike çanları da çalmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, ligde bir basamak daha gerileyip 12. sıraya inerken, düşme potasıyla da arasında sadece 4 puan kaldı. Bu sezon 4 takımın ligden düşecek olmasının yanı sıra korkuyu hissetmeye başlayan sarı-kırmızılı ekip ile 18. sıradaki 22 puanlı Erzurumspor'un 4 puan üzerinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu hafta pazar günü evinde ligde 24 puanlı Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

KARAMAN'DAN HAKEME İSYAN

GAZİANTEP dep-lasmanında Ndiaye'yle bulduğu iki, Halil'in attı-ğı 1 gol ofsayt gerekçe-siyle iptal edilen, 1 de penaltısının verilmedi-ğini iddia eden sarı-kırmızılılarda karar-lara isyan eden Ünal Karaman, "Saha için-deki mücadelemizin karşılığı mağlubiyet değildi. Verilmeyen gollere baktığımız zaman iki tane-si ciddi anlamda tartışı-lır pozisyonlar. Yediğimiz ilk gol öncesi pozisyon ofsayt. Rakibimizin kalemizi bulan iki tane şutu var ve 2-0 mağlup olduk. Maçın sonu-cuna etki edebilecek pozis-yonların tamamında bizim aleyhimize çıkan kararlar vardı" açıklamasını yaptı.