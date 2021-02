Yıldızlar kulübede!

GÖZTEPE'DE teknik direktör Ünal Karaman, yıldız oyuncuları kulübeye çekmesiyle de büyük tepki aldı. Yeni Malatya ve G.Antep FK maçlarında yeni transferler orta saha oyuncusu Peter Zulj ve golcü Adis Jahovic'i on birde değerlendirmeyen Karaman, Antep'te de bu ikiliye ek olarak hücum ayağı Tripic'i yedek bıraktı. Antep'te golcü olarak Trabzon'dan eski öğrencisi Diabate'yi kullanan deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte son iki maçta kulübün gözden çıkardığı Gassama ile oyuna başlayınca taraftarların yoğun tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

DÖRT MAÇ, 15 FUTBOLCU

Özellikle taraftarlar Antep maçına kadar oynadığı 5 maçta 3 gol atan Zulj ve eski golcüleri Adis'in direkt oynatılmaması nedeniyle Karaman'a ateş püskürdü. Özellikle son iki maçta on birde farklı varyasyonlar deneyen Karaman, 4 haftalık süreçte on birde tam 15 farklı oyuncu değerlendirdi. Alpaslan, Esiti, Diabate ve Gassama rotasyonda on bire dahil olan isimler oldu.