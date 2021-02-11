Göztepe’nin kader maçları

Süper Lig'de teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 4 haftadır yüzü gülmeyen Göztepe, sezonun en kritik virajına giriyor. Beşiktaş, Denizli ve G.Antep FK'ya yenilen, Yeni Malatya ile berabere kalarak 1 puan alan Göztepe, 26 puanla 12. sıraya gerilerken düşme potasındaki Erzurumspor ile arasında sadece 4 puan bulunuyor.

ATEŞ HATTINA YAKLAŞTI

Ateş hattına ilk kez bu kadar yaklaşan Göztepe, önce pazar günü Başakşehir ile evinde ardından şampiyon adayı Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Özellikle Göz-Göz'ün bu hafta Başakşehir ile oynayacağı kritik karşılaşma alınan olumsuz sonuçların ardından son derece önem kazandı. 24 puanla ateş hattının hemen üzerinde yer alan geçen yılın Süper Lig şampiyonunu evinde devirmesi halinde Göz-Göz, rakibi dibe itip tehlike bölgesiyle arasındaki farkı açacak. Aksi durumda ise sarı-kırmızılılar, tehlike hattının içinde kendini bulacak. Sarı-kırmızılılar, sonraki hafta ise yıldızlar topluluğu şampiyon adayı Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligde 48 puanla zirve ortağı olan İstanbul ekibine sürpriz hazırlayacak olan Göz-Göz, rakibini son 4 yılda ilk kez sahasında yenerek ligde rahat bir nefes almak istiyor. Son 4 haftada oynanan futbol kadar, kadro tercihleri ile de sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken teknik patron Ünal Karaman için de bu iki karşılaşma büyük önem taşıyor.



KAYIP YILDIZLAR

GÖZTEPE'DE geçen sezon ve ligin ilk yarısında banko forma giyen yıldız oyuncular son haftalarda kulübeye mahkum oldu. Sarıkırmızılı ekipte savunma hattında görev yapan Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk ile sezon başında transfer edilen Dzenan Burekovic, orta alanda Yalçın Kayan ve Napoleoni 11'e giremiyor. Sezona müthiş bir başlangıç yapan Atınç en son Konya maçında sonradan oyuna girerken, son 5 maçtır sahaya çıkamadı. Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğraşan stoper Alpaslan da Denizli maçındaki kötü performansı sonrası son iki haftadır maç kadrosuna dahi giremedi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Burekovic ise son 6 maçta forma yüzü göremedi. Sezonun ilk haftalarında on birin değişmez ismi olan orta saha Yalçın ise 6 maçtır sahaya çıkamadı. Geçen sezon banko forma giyen İtalyan kanat oyuncusu Napoleoni ise yedek kulübesine mahkum olurken son 4 maçta sadece 8 dakika sahada kaldı.



ZİNCİRİ KIRACAK

24. haftayı 26 puanla, küme düşme potasının 4 puan üzerinde 12. sırada tamamlayan Göztepe, 4 maçtır kazanamıyor. Daha önce Erzurumspor BŞB ve Hes Kablo Kayserispor'un üst üste 11 müsabakada 3 puan alamadığı ligde, halen Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir 6, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor ise 4 maçtır galip gelemiyor. Göz-Göz, Başakşehir'i yenip zinciri kırmak istiyor.

BURAK HAKERLER