Göztepe’ye yakışmaz

Süper Lig'de kötü gidişi sonlandıramayan Göztepe'de takımıyla çıktığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle henüz 3 puanla tanışamayan teknik direktör Ünal Karaman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen tecrübeli teknik adam, sarıkırmızılı takımın kendisi göreve gelmeden önce ve geldikten sonraki oyun verilerini paylaşarak, "Geldiğimiz andan itibaren takıma oyun karakteri vermeye çalışıyoruz. Biz asla pasif, kendi sahasında kalan, rakibin oyun gücünü kabul eden bir Göztepe takımını olamayız. Bunu kendi oyun karakterime yakıştıramıyorum. Ligin ilk yarısına göre rakipten top kazanma sürelerini 13 saniyeden 8.7 saniyeye düşürdük. Top kazanma süresi de 11.7'den 15.3'e yükseldi" dedi.

TAVİZ VERMEM!

Ünal Karaman şöyle devam etti: "Benim saha içerisinde görev verdiğim oyuncu hiçbir zaman inandığı davadan, futbol karakterinden taviz veren oyuncu olamaz. Biz her zaman kendisini geliştiren bir takım olmak zorundayız."



ALPASLAN'DA SORUN YOK

GÖZTEPE Teknik Direk-törü Karaman, sakatlık son-rası halen antrenman eksik-leri bulunan Alpaslan'ın hazır hale geleceğini söyledi. Kara-man, bu sezon şimdiye kadar 9 maçta şans bulabilen yıl-dız stoperle ilgili, "İlk geldiğim hafta Esiti'yi kullanmak iste-dik ama kendisini hazır his-setmedi. Denizlispor maçında Alpaslan'la konuştuğumuzda maç boyu kullanamayacağımızı konuştuk. İlerleyen haftalarda takımın içinde olacak" dedi.



BENİM FUTBOLCUM ASLA KORKMAZ

TEKNİK direktör Ünal Karaman, oyuncularına da seslendi. Karaman, "Benim oyuncum korkmaz, benim oyuncum geri adım atmaz. Her maçın bir hikayesi vardır ama bu hikayenin içerisinde biz de gece gündüz demeden, varımızla yoğumuzla bu büyük camiaya hizmet etmeye çalışmaya devam edeceğiz. Biz geri adım atan bir takım elbette olmayız. Biz içimizdeki isyan duygusuyla, akılcı bir planlama ve stratejiyle çok iyi bir takım olacağız" diye konuştu.



AYAK OYUNU BİLMEYİZ

GÖZTEPE Teknik Direktörü Ünal Karaman, hayatının hiçbir döneminde şansla iş yapmadığını belirtti. Karaman, "Bulunduğumuz koltuk her daim bize güç verdi ama bulunduğum her noktada o koltuğa güç veren oldum. Burayı bir hobi gibi görmüyorum. 2.5 yıllık sözleşmem var ve ben bu süreyi çok daha uzatıp burada büyük başarılar kazanmak istiyorum. Kazıya kazıya tırnaklarımla geldim bulunduğum her mevkiye. Biz, ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz. Göztepe artık emin ellerde" diye konuştu.