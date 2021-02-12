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Haberler Göztepe İrfan Can’a Aslan kancası

İrfan Can’a Aslan kancası

Göztepe’nin sezon başında ’dan transfer ettiği 22 yaşındaki genç file bekçisini Galatasaray Teknik Direktörü özel olarak izletiyor.

İrfan Can’a Aslan kancası

12.2.2021

nSÜPER Lig'de 4. sezonunu geçiren İzmir'in köklü ekibi Göztepe'nin yıldız file bekçisi İrfan Can Eğribayat Galatasaray'ın takibine takıl-dı. Takımına gelecek vadeden genç yıldızla-rı kazandırmayı hedefleyen Galatasa-ray Teknik Direktörü Fatih Terim, İzmir ekibinin genç eldiveni İrfan Can'ı da listesine ekle-di. Göztepe'ye sezon başın-da TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'dan ikinci kaleci olarak transfer edilen ancak performansıyla as kaleci olarak düşünülen Macar eldiven Balazs Megyeri'yi yedek bırakan İrfan Can ile ilgili Terim'e çok olumlu raporlar iletildiği öğrenildi. Bir süredir ekibine İrfan Can'ı izleten Terim'in yönetime gelecek yaz transfer döneminde 22 yaşındaki başarılı eldivenin alınması için rapor vereceği öğrenildi.

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