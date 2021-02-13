Başakşehir uyarısı

Süper Lig'de galibiyet hasretine son vermeye çalışan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, yarın ağırlayacakları geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'in bu yıl puan tablosunda alt sıralarda bulunmasının kimseyi yanıltmaması gerektiğini söyledi. Yeni takımıyla sahaya çıktığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamayan tecrübeli teknik adam, 3 puanı hanelerine yazdırmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Başakşehir pandemiden en çok etkilenen takımlardan biri olduğu için puan tablosunda alt sıralarda. Her ne kadar ligdeki durumları iç açıcı olmasa da bize daha istekli gelecekler. Bizler açısından da onlar açısından da zorlu bir müsabaka olacak ama kazanmak istiyoruz" dedi.

"ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ"

Takımın içinde bulunduğu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağına inandığını kaydeden Karaman, "Bizi güzel şeyler düşünerek bizi motive etsinler. Allah'ın izniyle her sorunu aşabiliriz ama bu durumları tecrübe etmemiş genç arkadaşlarımız var. Camiaya gönül vermiş ve yürekten inanmış Göztepelilerin futbolcularımıza o gerekli desteği vereceğinden şüphe duymuyorum. Çıkışa geçeceğiz" dedi.