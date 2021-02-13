Göz-Göz terleyecek

Süper Lig'de üst üste aldığı olumsuz sonuçlarla kötü günler geçiren Göztepe'de yönetimi iç transferde Haziran ayında hareketli günler bekliyor. Ara transfer dönemi kadrosuna kattığı yıldızlarla güçlenen Göz-Göz'de iç transferde 12 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Sarı-kırmızılı ekipte sezon başında kiralanan golcü Cherif Ndiaye'nin yanı sıra devre arasında kiralık olarak alınan Anderson Esiti (PAOK), Peter Zulj (Anderlecht) ve Fousseni Diabate (Trabzonspor) de haziran ayında takımlarına dönecek. Bu oyunculardan sadece Esiti ve Ndiaye'de satın alma opsiyonu bulunan Göz-Göz yönetimi, özellikle ligde 9 golü bulunan Cherif Ndiaye için bu opsiyonu kullanmayı planlıyor.

SAVUNMA DAĞILACAK

Sarı-kırmızılılarda bu 4 önemli yıldızın yanı sıra çoğu savunmada forma giyen 8 futbolcunun daha sözleşmesi Haziran sonunda sona erecek. Bu sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra, stoperler Atınç Nukan ve Cristian Titi ile sağ bekler Murat Paluli ve Lamine Gassama, sol bek Berkan Emir ve kanat oyuncuları Zlatko Tripic ve Stefano Napoleoni de Haziran sonunda boşta kalacak. Sarı-kırmızılı yönetimin bu oyunculardan Titi, Gassama ve Napoleoni ile yola devam etmek istemediği, diğer oyuncuların geleceklerine ise performanslarına göre teknik heyetin vereceği rapor sonrası karar verilecek.



EN İSTİKRARLISI SONER

Göztepe'nin kadrosundaki kiralık oyunculardan biri olan orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, takımın en istikrarlı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte sistifa eden İlhan Palut'tan sonra Soner, yeni teknik patron Ünal Karaman'ın da vazgeçilmezi oldu. Ligde 23 haftada sadece Denizli maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Soner, 22 haftada on birde sahaya çıkarak en çok forma giyen futbolcu oldu.