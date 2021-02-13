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’de hedef 3 puan

’de son 4 maçını kazanamayarak küme düşme hattına yakınlaşan , Medipol ’i mağlup ederek hem şanssızlığını kırmak hem de ateş hattından uzaklaşmak istiyor.

Göztepe’de hedef 3 puan

13.02.2021, 11:23

Süper Lig'in 25. Haftasında Göztepe, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Yarın 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'ndan oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Bilal Gölen yapacak.

GÖZTEPE'DE TEK HEDEF GALİBİYET
Ligde son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan Göztepe'nin küme düşme hattıyla arasında 2 puan kaldı. 23 maçta 26 puan toplayan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i mağlup ederek küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde çıktığı 4 maçta galibiyetle tanışamayan İzmir temsilcisi, bu maçta şanssızlığını kırmak istiyor. Göztepe'de kart cezalısı veya sakat futbolcu bulunmuyor. Başakşehir maçı öncesinde Berkan Emir ve Alpaslan Öztürk, sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

Yarın oynanacak mücadele ile beraber Göztepe ve Başakşehir tarihlerinde 14. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 13 müsabakadan Göztepe 3, Başakşehir ise 8 kez galibiyetle ayrıldı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda İzmir ekibi 9 gol atarken, İstanbul temsilcisi 21 kez gol sevinci yaşadı.

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