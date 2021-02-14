Göztepe - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta canlı?

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Futbolseveler bugün oynanacak olan Göztepe - Başakşehir maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. İşte Gözte - Başakşehir maçı ile ilgili merak edilenler...

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Başakşehir maçı 14 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Esiti, Obinna, Diabate, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye.

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike, Ndayishimiye, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Junior Fernandes, Demba Ba.

GÖZTEPE'DE HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Ümit Öztürk düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıktan çıkıp takımla çalışmalara başlayan Alpaslan Öztürk'ün oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netlik kazanacak. Göztepe'nin başında çıktığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden Ünal Karaman, kazanacaklarını söyledi. Başakşehir'in hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) Fenerbahçe'yi elediğini hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "Başakşehir geçen sezonun şampiyonu. Rakibimizin bu sezon puan tablosunda alt sıralarda bulunması kimseyi yanıltmasın. Başakşehir pandemiden en çok etkilenen takımlardan biri. Ancak biz kendi işimize odaklanacağız" yorumunu yaptı.