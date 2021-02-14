Göztepe Başakşehir'i konuk ediyor

Avrupa Ligi hedefinden saparak düşme potasına çok yaklaşan Göztepe, bugün kritik 90 dakikada son şampiyon Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde son 4 maçında Beşiktaş, Denizlispor ve G.Antep'e yenilen Yeni Malatya ile berabere kalan Göztepe, galibiyet hasretini Başakşehir önünde bitirmek istiyor.

FENERBAHÇE'Yİ ELEDİLER

İstanbul ekibi Başakşehir ise hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe galibiyetinin moraliyle Göztepe karşısına çıkacak. 26 puanla düşme potasına çok yakın konumlanan Göztepe ile Başakşehir arasındaki mücadele alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi.



ALPASLAN BELİRSİZ

Göztepe'de sakatlığı tamamen geçerek takımla idmanlara başlayan Alpaslan'ın forma giyip giymeyeceği belirsiz. Başakşehir de ise önemli eksikler var. Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edin Visca, Mahmut, Caiçara, Chadli, Bolingoli, Aleksic, Tolga, Ömer Ali ve katlıkları Mete Kaan bu mücadelede forma giyemeyecek. Deniz Türüç ve Giuliano'nun oynayıp oynamayacağı ise maç günü netlik kazanacak.