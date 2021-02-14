Göztepe'nin Haziran planı

Göztepe, yıldız oyuncuları bünyesine katmanın planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar, haziran sonunda sözleşmeleri sona erecek olan kiralık oyuncuları Ndiaye ve Zulj'un bonservislerini almak için harekete geçiyor. Gorica'dan alınan golcü Cherif Ndiaye'nin satın alma opsiyonunu kullanmayı planlayan Göz-Göz yönetimi, Senegalli oyuncunun kulübü ile temasa geçerek operasyonu başlatacak. Ligde şu ana kadar yedi gol kaydeden 25 yaşındaki yıldız futbolcunun da imzayı atmaya hazır olduğu öğrenildi.



ŞU ANA DEK 3 GOL KAYDETTİ

Göztepe, ara dönemde Belçika ekibi Anderlecht'ten yine kiralık olarak alınan Peter Zulj için de ısrarcı. Son iki maçta yedek oturmasına rağmen forma giydiği 6 maçta 3 gol atarak kalitesini ortaya koyan Avusturyalı orta saha oyuncusu Zulj'un sözleşmesinde opsiyonu bulunmayan İzmir ekibi, uygun bir bonservis bedeliyle 27 yaşındaki yıldızı önümüzdeki yıl kadroda tutmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, PAOK'tan kiralanan Esiti için ise henüz son kararını vermiş değil.



GASSAMA İÇİN ŞARTLI 'EVET

Yönetim sözleşmesi sona erecek olan futbolcular için de erkenden harekete geçecek. İlk hedef teknik direktör Ünal Karaman ile yeniden forma giymeye başlayan Gassama olacak. Ara dönemde takım bulamadığı için kulüpte kalan Gassama son iki maçta on birde çıkarak performansıyla göz doldurmuştu. Yönetim Senegalli sağ bek ile yola devam etmeyi düşünse de futbolcunun Başakşehir'i re hir yıllık maliyeti düşündürüyor. Kulüpten yıllık 750 bin Euro alan Gassama ile indirimi kabul etmesi halinde sözleşme uzatılacak. Yönetimin futbolcunun ücretini yarıya indirmeyi planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, ayrıca sözleşmesi bitecek olan Atınç Nukan ve Berkan Emir ile sezon bitmeden bir araya gelerek sözleşme uzatma teklifinde bulunacak.

BURAK HAKERLER