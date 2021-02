Göztepe hayata döndü

Süper Lig'de haftalardır 3 puana hasret kalan Göztepe, dün Medipol Başakşehir'i yenerek kendine geldi: 2-1. 22. dakikada gelişen Göztepe atağında Berkan'ın yerden pasında ceza sahası içerisinde Adis Jahovic gelişine vurdu ancak kaleci Mert gole izin vermedi. 24. dakikada Göztepe'nin golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Gassama ceza sahası içinde hareketlenen Soner'e ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top filelere gitti ve Göztepe öne geçti: 1-0. 46'da Başakşehir tehlikeli geldi. Junior Fernandes'in kafa vuruşunu Göztepe kalecisi İrfan Can çıkardı. Bu pozisyondan 1 dakika sonra İrfan Can bu kez Epureanu'nun kafa vuruşunda gole izin vermedi.

ZULJ PENALTI GOLÜ İLE SAHNE ALDI

49'da Berkay çalımlarla geldi ve Duarte'ye çıkarttı. Duarte'nin vuruşu kaleyi bulmadı. 52'de Soner'in ortasında Jahovic topla buluştu. Epureanu'nun müdahalesinde golcü oyuncu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Zulj farkı ikiye çıkarttı: 2-0. 56'da Halil'in ortasında Ndiaye'nin kafa vuruşu direkten döndü. Topu önünde bulan Zulj'un şutu Adis'ten sekti. Sonrasında Soner kaleyi yokladı ancak kaleci kornere çeldi. 59'da Hasan Ali'nin pasında Deniz düzgün bir vuruşla farkı 1'e indirdi. Maç Göztepe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



ALİ ARTUNER UNUTULMADI

Göztepeli futbolcular ısınmaya kariyerinde sadece Göztepe forması giyen "Moskova Panteri" olarak bilinen Ali Artuner'in 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle üzerinde Artuner'in fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Maçtan önce Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için saygı duruşunda bulunuldu.



GALİBİYET GÖZYAŞLARI

GÖZTEPE'DE dün ilk on birde sahaya çıkan Alpaslan Öztürk, Başakşehir maçının bitiş düdüğü ile birlikte gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süren sakatlıkların ardından bu sezon fazla forma giyemeyen ve Denizli maçının ardından ilk kez on birde sahaya çıkan Alpaslan, maçın sonunda gözyaşlarına boğuldu. Galibiyet sevincini takım arkadaşlarına sarılıp ağlayarak yaşayan 27 yaşındaki savunmacıyı Kulüp Menajeri İlhan Şahin teselli ederek soyunma odasına götürdü.



KARAMAN'DAN SÜRPRİZ

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, dün Başakşehir karşısına yine sürpriz bir on birle çıktı. Son iki haftada Yeni Malatya ve G.Antep FK karşısında kadroda yaptığı değişikliklerle dikkat çeken deneyimli teknik adam dün de savunma, orta saha ve hücum hattını değiştirdi. Savunmada stoperler Titi ve Marko'yu yedek kulübesine çeken Karaman, Atınç ve sakatlıktan çıkan Alparslan'a on birde şans verdi. Orta alanda Esiti'yi yedek bırakan Karaman, son iki haftadır yedek beklettiği Peter Zulj'u da on birde görevlendirdi. Performansı eleştirilen Fousseni Diabate'yi ki hafta sonra kulübeye çeken deneyimli teknik adam bu oyuncunun yerine yeni transfer Adis Jahovic'e ilk kez on birde forma verdi. 3 yıl sonra takıma geri dönen Makedon yıldız hücumda görev alırken, attığı 7 golle dikkat çeken Ndiaye ise kanatta görev aldı.