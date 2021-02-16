  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Göz-Göz’e bahar geldi

Göz-Göz’e bahar geldi

'de kötü günler geçiren Göztepe'ye Medipol galibiyeti adeta bayram havası getirdi. Sarı-kırmızılılar, teknik direktörsüz çıktığı ve G.Birliği galibiyetlerinden sonra takımın başına gelen Ünal Karaman ile birlikte son 4 maçı tek puanla geçti.

Göz-Göz’e bahar geldi

16.2.2021

Ligde 26 puanla 12. sıraya gerileyen ve düşme potasına hayli yaklaşan İzmir ekibi, evinde Başakşehir'i yenerek korkulu rüyadan uyandı. 24 puanlı rakibine puan kaptırmayan Göztepe, Başakşehir'i düşme potasında tutarken, 29 puana ulaşıp ateş hattından uzaklaştı. Göz-Göz'de göreve başladıktan sonra son 4 maçta Beşiktaş, Denizli ve G.Antep FK'ya yenilen ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Karaman da bu galibiyetle büyük moral buldu.

ÜNAL KARAMAN: KARŞILIĞINI ALDIK
GÖZTEPE Teknik Direktörü Ünal Karaman, Başakşehir galibiyeti sonrası çok mutluydu. Karaman, "Geldiğimiz günden itibaren oyuncularımızın samimi bir gayreti vardı. Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takımdık ama sonuç alamıyorduk. Başakşehir karşısında arzu ettiğimiz ve ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Oyuncularımızın çalışmalarının karşılığını almaları gereken bir müsabakaydı. Bunun adına mutluyum, camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

BURAK HAKERLER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göz-Göz’e bahar geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.