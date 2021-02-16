Göz-Göz’e bahar geldi

Ligde 26 puanla 12. sıraya gerileyen ve düşme potasına hayli yaklaşan İzmir ekibi, evinde Başakşehir'i yenerek korkulu rüyadan uyandı. 24 puanlı rakibine puan kaptırmayan Göztepe, Başakşehir'i düşme potasında tutarken, 29 puana ulaşıp ateş hattından uzaklaştı. Göz-Göz'de göreve başladıktan sonra son 4 maçta Beşiktaş, Denizli ve G.Antep FK'ya yenilen ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Karaman da bu galibiyetle büyük moral buldu.



ÜNAL KARAMAN: KARŞILIĞINI ALDIK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Ünal Karaman, Başakşehir galibiyeti sonrası çok mutluydu. Karaman, "Geldiğimiz günden itibaren oyuncularımızın samimi bir gayreti vardı. Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takımdık ama sonuç alamıyorduk. Başakşehir karşısında arzu ettiğimiz ve ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Oyuncularımızın çalışmalarının karşılığını almaları gereken bir müsabakaydı. Bunun adına mutluyum, camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

BURAK HAKERLER