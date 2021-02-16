Göztepe’ye ortak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'nden yatırım desteği alma konusunda anlaştıklarını belirterek, bu ortaklıkla gerek mali gerekse sportif alanda global standartların en iyisinin uygulanmasının hedeflendiğini bildirdi.

GÖZTEPE DAHA DA GÜÇLENECEK

Türk futbolunda ilk kurumsal yatırımın Göztepe'de gerçekleşeceğini, kulüp olarak Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'nden yatırım almak üzere anlaştıklarını belirtti. Yatırım alacakları şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kurulmuş spor ve medya alanında yatırım yapan "Two Zero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" bünyesinde yer aldığını belirten Sepil, "Söz konusu yatırım ile kulübümüz yerli ve yabancı nitelikli yatırımcıların kaynak sağladığı fon yapısı ile yönetilen kurumsal bir yatırımcıdan yatırım alan ilk spor kulübü olmaktadır. Göztepe-Sporttz iş birliği ilk etapta küçük yatırım ile başlamakla beraber, bu ortaklıkla gerek mali gerekse de sportif alanda global standartların en iyisinin uygulanması hedeflenmektedir" dedi.

ANLAŞMA TAMAM İMZALAR ATILACAK

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, ilkleri içerisinde barındıran bu ortaklıkla Göztepe'nin çağdaş dünya kulüplerinin kurumsallığı ve hedefleriyle yarışacak seviyeye geleceğini belirtti. Mehmet Sepil şöyle konuştu: "Süreçlerin tamamının, ilgili fonun Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kurulan ve yönetilen bir fon olması sebebiyle kanunun gerektirdiği prosedür, denetim ve kontroller ışığında gerçekleştirilecek. Resmi imzalar ise prosedürün tamamlanmasının ardından atılacak."