Göz-Göz’ün yeni prensi Gassama

GÖZTEPE'DE ara transfer gönderilmesi gündeme gelen ve kulüp bulamadığı için takımda kalan Lamine Gassama, teknik direktör Ünal Karaman'ın prensi oldu. Senegalli sağ bek son üç maçta bu bölgede banko forma giyen Murat Paluli'yi yedek kulübesine hapsederek on birde oyuna başladı. Son oynanan Başakşehir maçında da performansıyla göz dolduran Gassama, Soner'in attığı golde bir de asist yaparak skora katkı sağladı. Sarı-kırmızılı ekipte, Karaman döneminde yeniden doğan 31 yaşındaki savunmacının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.