Göztepe ideali buldu

Süper Lig'de üst sıralar için mücadele eden Göztepe 4 maçlık galibiyet hasretini Başakşehir zaferi ile sona erdirirken, teknik direktör Ünal Karaman da ideal on birini buldu. Sarı-kırmızılı ekiple 5. maçına çıkan ve özellikle son 3 maçta yaptığı sürprizlerle kadroda önemli değişiklikler yapan deneyimli teknik adam pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına da aynı 11'le çıkacak. Başakşehir maçında savunmanın ortasında Atınç ve Alpaslan'ın uyumundan memnun kalan Karaman, orta alanda da Peter Zulj ve ileri uçta da gol atamamasına rağmen Adis Jahovic'in performansını beğendi. Tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman, çok kritik olan Fenerbahçe karşısında da yine Esiti, Diabate, Titi ve Marko gibi oyuncuları yedek bırakarak çıkması bekleniyor.

5 HAFTADA 17 FARKLI İSİM

Teknik Direktör Ünal Karaman, farklı on bir tercihleriyle her hafta önemli değişikliklere imza attı. Karaman takımın başında çıktığı 5 haftada on birlerde 17 farklı futbolcuyu denedi.

