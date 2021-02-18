Göztepe’nin F.Bahçe planı

Spor Toto Süper Lig'de korkulu rüyadan evindeki Başakşehir galibiyeti ile uyanan Göztepe artık gözünü üst sıralara çevirdi. Yeni teknik direktörü Ünal Karaman ile ilk galibiyetini elde eden sarı-kırmızılı ekipte, 54 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe'yi imha planını de belirledi. Ligde 51 puanla averajla 3. sırada zirveye ortak olan sarı-lacivertliler önünde 3 puan hedefleyen Göztepe, birçok yıldız barındıran rakibi önünde önce gol yememeyi planlıyor.

GİZLİ SİLAHLARI VAR

Güçlü rakibin skora önemli bir katkı sağlayan orta sahadaki yıldızları Mesut Özil, Ozan Tufan, Sosa ve Pelkas'ın yanı sıra Thiam, Samatta ve Cisse gibi kilit isimlerini durdurmayı planlayan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, savunma ve orta alandaki sürpriz isimleriyle gol arayacak. Özellikle duran toplarda stoperler Alpaslan ve Atınç'a ileri çıkıp gol aramaları talimatını veren Karaman, orta alandan sürpriz golcüler Soner, Zulj, kanatlardan da Halil ve Ndiaye ile rakibin direncini kırıp sonuca gitmek istiyor. Göztepe'ye 3 yıllık bir ayrılığın ardından geri dönen Makedon golcü Adis Jahovic de sarı-kırmızılı ekibin gol umudu olarak Fener maçında siftah yapmaya çalışacak.



ORTA ALANDAN MÜTHİŞ KATKI

Göztepe, Başakşehir galibiyeti ile 29 puanla 11. sıraya yükselirken sarı-kırmızılı ekibin orta sahasında skora büyük bir katkı geldi. Sarıkırmızılılar, 24 maçta fileleri toplam 34 kez sarstı. İzmir ekibinin rakip ağlara yolladığı bu 34 golün 21'i ise orta saha oyuncularından geldi. Kanatta görev yapan kaptan Halil Akbunar 6 golle yıldızlaşırken, yeni transfer Peter Zulj ve Soner 4'er, Tripic 2 ve Yalçın ve Napoleoni de birer gol kaydetti. Takımdan ayrılan Guilherme 2, Mossoro ise 1 kez fileleri sarsmıştı. Buna karşılık golcülerden Ndiaye 7, Ideye ise 1 kez gol sevinci yaşadı. Savunmada görev yapan Marko iki, Atınç ve Alpaslan ise birer gol kaydetti.

BURAK HAKERLER