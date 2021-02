Süper kapışma

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe ve Göztepe arasında İstanbul'da oynanacak olan kritik 90 dakikada gözler kalecilerde olacak. Kanarya, 51 puanla averajla 3. sırada yer alarak zirve ortağı olarak dikkat çekiyor. Göztepe ise üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor. Şampiyonluk yarışını direkt ilgilendiren zorlu 90 dakika öncesi ise Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki eldiveni Altay Bayındır ve Göz-Göz'ün aynı yaştaki başarılı kalecisi İrfan Can'ın performansı merakla bekleniyor.

İRFAN CAN ELDİVENLERİ KAPTI

Sarı-lacivertli ekibin kalesini koruyan Altay, özellikle son oynanan Karagümrük maçında yaptığı hayati kurtarışlarla galibiyetin mimarı olmuştu. Performansı her hafta giderek yükselen genç eldivenin karşısında da İrfan Can yer alıyor. Megyeri'yi yedek bırakarak formayı kapan İrfan da kalesinde adeta devleşti. Altay, kalesinde 23 maçta 23 gol görürken, İrfan ise 22 maçta 27 gole engel olamadı. Göztepe'de İrfan Can etkili silahlarıyla bilinen Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlanıyor.



Göztepe'ye sezon başında 1. Lig ekibi Adanaspor'dan transfer olan İrfan Can, kısa zamanda önemli işlere imza attı. 22 resmi maça çıkan İrfan Can, 5 maçı gol yemeden tamamlama başarısını gösterdi ve on birin değişmez ismi oldu.



Süper Lig'de gösterdiği performans ile Avrupa Şampiyonası'na göz kırpan Altay Bayındır, 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Mücadele başına kurtarış yüzdesini de geçen yıla oranla 65'ten 73'e yükselten başarılı kaleci, aynı zamanda yaptığı hata sayısını da azalttı.

BURAK HAKERLER