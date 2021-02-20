Gürsel Aksel’e büyük onur

Göztepe'nin geçen sezon hizmete açılan yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı'nın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Polonya merkezli ve futbola tutkun mimarların kurduğu stadiumDB. com sitesi, dünyanın en güzel stadını seçmek için anket başlattı. Sitenin aboneleri ve mimarları İzmir'de yer alan ve Süper ekibi Göztepe'nin kullanımına tahsis edilen Gürsel Aksel Stadı'nı da adaylar arasına aldı. Site, seçimi anket halinde sporseverlere ve aralarında mimarların da bulunduğu özel jüri üyelerine sunuyor. Sanal oylamanın ücretsiz olduğunu belirten web sitesinin editöryal sorumlusu Michal Karas, bu yarışmayı on yıldır yaptıklarını belirtip, dünya genelinden 20 tesisin yarışacağını açıkladı.

KALİTESİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Karas, İzmir'in gururu tesisi yarışmaya katmalarının şu kriterlerden dolayı olduğunu açıkladı: "10.000+ kapasite, 2020'de açılması, futbol kullanımı ve yepyeni bir stat olması, kaliteli, yeni ve sınırlı alanı çok verimli kullanılması." Yerli-yabancı sporseverler 7 Mart 2021 akşamına kadar internet sitesi üzerinden anket için oylama yapabilecek.

SELAHATTİN ERTAŞ