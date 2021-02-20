Şifre kanatlarda

Spor Toto Süper Lig'de gözler yarın İstahbul'da şampiyon adayı Fenerbahçe ve artık üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Göztepe arasında oynanacak kritik 90 dakikada olacak. 51 puanla zirveye ortak olan Kanarya ve Başakşehir galibiyetiyle gözünü yukarılara diken Göz-Göz'ün zorlu mücadelesinin şifresini kanat oyuncuları çözecek. Sarı-lacivertli ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Mame Thiam ve Göztepe'nin altyapısından yetişerek bu sezon kaptanlık pazubandını takan yıldız Halil Akbunar'ın performansları maçın sonucunu değiştirecek.

HALİL'İN FENER'E GOLÜ VAR

Fenerbahçe'de bu sezon yıldız isimler arasından sıyrılarak son haftalarda banko forma giyen Senegalli kanat oyuncusu Thiam, ligde 19 maçta 6 gol atarken, 2 asistlik bir performansla skora müthiş bir katkı yaptı. Göztepe'nin son yıllarda parlayan yıldızı Halil ise sarı-kırmızılı ekipte en verimli sezonunu geçiriyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 24 lig maçında banko forma giyerken 6 gol, 6 asistle takımının en skorer ismi oldu. 2018-2019 sezonunda İzmir'de oynanan ve Göztepe'nin 1-0 kazandığı maçta Fenerbahçe'yi yıkan gole imza atan Halil Akbunar, yine Göztepe'nin en etkili silahı olacak.



JAHOVİC'E ÖZEL İLGİ

GÖZTEPE'YE 3 yıllık bir ayrılığın ardından ara transfer döneminde dönen Adis Jahovic Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda, iki maç yedek soyunduktan sonra Başakşehir maçında on birde forma giyen Makedon futbolcu henüz golle buluşamadı. Başakşehir maçında takımına penaltı kazandıran ve bir çok pozisyona giren 32 yaşındaki yıldız golcüyü, teknik patron Ünal Karaman özel olarak Fenerbahçe deplasmanı için hazırlıyor. Kadıköy'de gol silahı olarak sahaya çıkacak olan Adis'in de Karaman'a gol sözü verdiği öğrenildi. Göztepe'de daha önce 56 resmi maçta 35 gol atan ve kulüp tarihinin en skorer yabancısı olan Adis'in gollerine Fenerbahçe maçıyla başlaması bekleniyor.