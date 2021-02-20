Voleybolda İzmir derbisini Karşıyaka kazandı

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nin 16. hafta maçında Karşıyaka, İzmir derbisinde Göztepe'yi ağırladı. Mücadelenin ilk setini konuk ekip 22-25'lik skorla önde tamamladı. İkinci seti 28-26 kazanan ev sahibi ekip maçı 1-1'e getirdi.

Üçüncü seti 25-23'lük skorla kazanan yeşil-kırmızılı takım setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-22'lik skorla kazanan Karşıyaka, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmış oldu.

Bu sonuçla Karşıyaka, 16 hafta sonunda 14. galibiyetini alarak zirve yarışını sürdürdü. Göztepe ise 7. mağlubiyetini aldı.