Fenerbahçe - Göztepe I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan kritik karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Göztepe maçı 21 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.