  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Fenerbahçe - Göztepe I CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - Göztepe I CANLI ANLATIM

'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertliler zirve yolunda hata yapmak istemezken İzmir ekibi ise güçlü rakibi karşısında kazanmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe - Göztepe I CANLI ANLATIM

21.02.2021, 18:09 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021, 19:00

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan kritik karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Göztepe maçı 21 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe - Göztepe I CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.