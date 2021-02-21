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Haberler Göztepe Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

- maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

'de geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda 'i 2-1 yenerek 4 maçlık galibiyet özlemine son veren , bu akşam ile karşı karşıya geliyor. Peki Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maça dair detaylar...

Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

21.02.2021, 10:41

Heyecanlı karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni'nin tedavisi sürerken, tüm camia 3 puana kilitlendi. Taraftarlar sosyal medya üzerinden takıme destek vermek için birçok paylaşımda bulundu. Göztepe'nin başında ilk galibiyetini geçen hafta elde eden Teknik Direktör Ünal Karaman da hafta içindeki idmanlarda oyuncularıyla yakından ilgilenip herkesi kritik maç öncesi motive etmeye çalıştı.

Başkan Mehmet Sepil de basın mensuplarına yaptığı açıklamada hakemlerin adil bir yönetim sergilemesi gerektiğini belirterek, "Biz sadece futbolun güzelliklerinin konuşulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ünal Karaman, Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacaklarını ancak sahada ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk Fenerbahçe, Sosa, Serdar ve Pelkas'ın golleriyle 3-2 kazandı. Göztepe'nin 2 golünü ise takımdan ayrılan Guilherme kaydetti.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Göztepe maçı 21 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Göztepe'nin muhtemel 11'i şöyle:

İrfancan - Gassama, Atınç, Alpaslan, Berkan, Nwobodo, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic

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