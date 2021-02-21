Göztepe deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'de 4 haftalık 3 puan hasretini geçen hafta Başakşehir galibiyeti ile sona erdiren Göztepe, bugün şampiyon adayı Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Müsabakayı beIN Sports HD 1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde Başakşehir galibiyeti sonrası puanını 29'a çıkararak 11. sıraya yükselen Göz- Göz, 51 puanla averajla üçüncü sırada yer alan ve zirveye ortak olan Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek çıkış yakalamak istiyor. İki takım Süper Lig'de 54. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Sarı Kanarya, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

F.BAHÇE DAHA ÜSTÜN

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip, ligde İstanbul'da 26. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 16-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, sarı-lacivertliler 51, İzmir temsilcisi ise 16 gol attı.



FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK VAR

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Dimitris Pelkas, Göztepe maçıyla formasına kavuşacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda olmayacak. Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Diego Perotti de eksikler arasında yer alıyor.



GÖZ-GÖZ'DE 3 OYUNCU YOK

Göztepe'de cezalı oyuncu bulunmazken sakatlıktan çıkan Napoleoni kadroya dahil edilirken, Berkan, Gassama ve Zulj'un son idmanda sakatlandığı ve oynamalarının zor olduğu belirtildi. Güçlü rakibi karşısında savunmanın ortasında yine Atınç ve Alpaslan ikilisine görev vermeyi planlayan deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman orta alanda Zulj'un yerinde Diabate'ye görev verecek.



5 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Valencia, Tisserand, Mert Hakan, Serdar ve Sinan Gümüş, bugün sarı kart görmeleri halinde 27. haftada Trabzonspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.