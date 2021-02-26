Alpaslan savaşı

Göztepe'nin Süper Lig'de oynadığı son iki maçta formayı kaparak sahalara dönen Alpaslan Öztürk yaz transfer dönemi öncesinde yine kulüpleri peşine taktı. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki savunmacı için Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da devreye girdi. Sezon başında F.Bahçe ve Trabzonspor ile ismi anılan ve görüşmeleri yıl sonuna erteleyen Alpaslan'a Göztepe yönetiminden de henüz yeni kontrat için talep gitmediği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin savunma oyuncusu Luyindama'ya yüksek teklif gelmesi halinde elden çıkaracağı ve yerine Alpaslan Öztürk'ü monte etmeyi düşündüğü öğrenildi.

SERGEN YALÇIN ÇOK ISRARCI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da 27 yaşındaki Alpaslan ile ilgili yönetimine 'alınmalı' talimatını verdiği bildirildi. Sezon sonunda boşa çıkacak olan futbolcunun bonservis engelinin olmaması iki kulübü de iştahlandırırken Göztepe yönetiminin özellikle Fenerbahçe maçındaki performansıyla göz dolduran Alpaslan ile ilgili hamlesi merakla bekleniyor. Sarıkırmızılı ekibin 2018-209 sezonu bayında 1. Lig ekibi Elazığspor'dan renklerine bağladığı Alpaslan Öztürk, Göztepe'de 3. sezonunu geçiriyor. Başarılı stoper, geçen sezon savunmada forma giymesine rağmen attığı 7 golle skora da büyük katkı sağlamıştı.



GÖZ-GÖZ'Ü ORTA SAHA SIRTLADI

SÜPER Lig'de üst üste Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak üst sıralara gözünü diken Göztepe'yi bu sezon orta saha oyuncuları sırtladı. Ligde 25 hafta geride kalırken rakip fileleri 35 kez havalandıran Göz-Göz'de bu gollerin 21'ini orta saha oyuncuları kaydetti. Savunmadan skora katkı 4 golle gelirken, hücum hattında forma giyen futbolcular 8 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı ekipte gol ve asist katkısı göz önüne alındığında kanat oyuncusu Halil Akbunar zirveye yerleşti. Ligde 7 gol ulaşan ve 6 da asist yapan Halil'in yanı sıra Soner 4 gol, 4 asist, Zulj 4 gol, Tripic 2 gol, Yalçın ve Napoleoni de 1'er gol kaydetti.



YALÇIN KAYAN KAYIP

Göztepe'nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Yalçın Kayan kayıplara karıştı. Sarı-kırmızılı ekipte sezon başında 11'de banko olarak oyuna başlayan Yalçın, özellikle devre arasında orta alana yapılan takviyeler sonrasında forma yüzü göremedi. Toplam 16 maçın 10'unda on birde oyuna başlayan Yalçın, Antalya maçında sonradan oyuna girerek forma şansı bulurken, son 8 karşılaşmada ise 1 dakika bile sahada yer almadı. Yalçın, son 8 maçın 4'üne yedek kulübesinde başlarken, 4'ünde ise kadroya alınmadı.