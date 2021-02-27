Göz-Göz’e kanca

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, Göztepe'nin yıldızlarına adeta hücum etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yaz transfer döneminde yerli oyunculara ağırlık verecek olan Kara Kartal, Göztepe'den bir yıldıza daha kancayı taktı. Daha önce sarı-kırmızılı ekipte forma giyen orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, takım kaptanı Halil Akbunar ve stoper Alpaslan Öztürk'e talip olan İstanbul temsilcisi, bu kez de yine savunmada forma giyen Atınç Nukan'ı da listesine aldı. Sergen Yalçın'ın yönetime, "Ya Alpaslan, ya da Atınç'ı alın" talebinde bulunduğu ve siyah-beyazlıların da her iki oyuncuya birden teklifini götürdüğü öğrenildi. Beşiktaş altyapısından yetişen ve A takımda 8 sezon forma giydikten sonra Alman ekibi Leipzig'e transfer olan ve 2019- 2020 sezonu başında transferin son gününde Göztepe'ye gelen Atınç'ın sözleşmesi sezon sonunda son eriyor.

YÖNETİM BIRAKMAYACAK

Bu sezon Göztepe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Atınç'ın Beşiktaş'ın teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu. Yönetim sezon sonunda boşa çıkacak Alpaslan ve Atınç'a gelen transfer teklifler üzerine harekete geçti.



GÖZTEPE ZİRVE YAPTI

Spor Toto Süper Lig'de son iki haftada Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle çıkışa geçen Göztepe, Fair-Play tablosunda zirve yaptı. Sarı-kırmızılılar, ligde puan maratonunda 25 haftayı geride bırakırken 21 takım arasında en centilmen ekip olarak dikkat çekti. 25 hafta boyunca tek kırmızı kart bile görmeyen sarı-kırmızılılar, toplam 46 sarı kart gördü. Ligde Konyaspor ile birlikte kırmızı kart görmeyen ikinci ekip olan 20 takımı sollayarak rakiplerine Fair-Play dersi verdi. Özellikle yeni teknik direktörü Ünal Karaman ile birlikte kart sayısı oldukça azalan Göz-Göz'e son 5 maçta sadece 4 sarı kart çıktı. Sarı-kırmızılıların ardından en centilmen ekip olarak Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Ege ekibi Denizlispor geldi.



AYDA GEZGİN İDMANDA İZMİR'DE

30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Göztepe'nin antrenmanını ziyaret etti. Ayda, ağabeyi Atakan ve babası Uğur Gezgin'le Adnan Süvari Tesisleri'ne gelip, idman öncesi teknik heyet ve futbolcularla buluştu. Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla sohbet etti.