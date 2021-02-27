Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular antrenmanı şut çalışması ile tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Zlatko Tripic takımdan ayrı çalıştı.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Kasımpaşa maçında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.
Göztepe, Kasımpaşa maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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