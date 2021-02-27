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Haberler Göztepe Göztepe, Kasımpaşa maçına hazır

, maçına hazır

Süper Lig'in 27. haftasında yarın 'yı konuk edecek , bu karşılaşma için son antrenmanını yaptı.

Göztepe, Kasımpaşa maçına hazır
AA

27.02.2021, 17:33

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular antrenmanı şut çalışması ile tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Zlatko Tripic takımdan ayrı çalıştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Kasımpaşa maçında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

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