Golcü Adis Jahovic bugün siftah peşinde

GÖZTEPE'YE yaklaşık 3 yıllık bir ayrılığın ardından ara transfer döneminde geri dönen Makedon golcü Adis Jahovic, bugün Kasımpaşa karşılaşmasında ilk golünü kaydetmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte 2'si on bir olmak üzere 4 müsabakada forma giyen 33 yaşındaki futbolcunun henüz golü bulunmuyor.

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