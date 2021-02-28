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Haberler Göztepe Golcü Adis Jahovic bugün siftah peşinde

Golcü bugün siftah peşinde

Golcü Adis Jahovic bugün siftah peşinde

28.2.2021

GÖZTEPE'YE yaklaşık 3 yıllık bir ayrılığın ardından ara transfer döneminde geri dönen Makedon golcü Adis Jahovic, bugün Kasımpaşa karşılaşmasında ilk golünü kaydetmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte 2'si on bir olmak üzere 4 müsabakada forma giyen 33 yaşındaki futbolcunun henüz golü bulunmuyor.
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