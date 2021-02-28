SPOR Toto Süper Lig'in en centilmen ekibi olarak dikkat çeken sarı kırmızılı İzmir temsilcisinde Kasımpaşa karşılaşmasının öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Teknik heyet 3'er sarı kartı bulunan Berkan Emir, Alpaslan Öztürk ve Obinna Nwobodo'yu kart görmemeleri konusunda uyardı.
Teknik heyetten sarı kart uyarısı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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