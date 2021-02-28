Teknik heyetten sarı kart uyarısı geldi

SPOR Toto Süper Lig'in en centilmen ekibi olarak dikkat çeken sarı kırmızılı İzmir temsilcisinde Kasımpaşa karşılaşmasının öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Teknik heyet 3'er sarı kartı bulunan Berkan Emir, Alpaslan Öztürk ve Obinna Nwobodo'yu kart görmemeleri konusunda uyardı.

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