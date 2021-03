Göz-Göz tam yol ileri

SÜPER Lig'de son haftalarda aldığı flaş sonuçlarla dikkat çeken Göztepe, dün Kasımpaşa'yı da mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Rakibi karşısındaki tek galibiyetini 17 Ekim 1959'da İzmir'de alan sarı-kırmızılılar 62 yıl sonra İstanbul ekibini yenmeyi başardı. Maçın 15. dakikasında Ndiaye'ye faul yapan Derrick Luckassen kırmızı kart gördü. Göz-Göz'ün golü 26. dakikada geldi. sol taraftan Halil Akbunar'ın yerden pasında arka direkte topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 38. dakikada sağ kanattan Murat Paluli'nin ortasında direkt kaleye yönelen topu kaleci Ertuğrul uzaklaştırdı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT SAHNEDEYDİ

48. dakikada Göz Göz kalesi tehlike yaşadı. Ceza sahası dışında Obinna'nın ayağından aştığı topu kayarak almak isteyen Aytaç Kara'nın müdahalesi şuta dönüştü. Kaleci İrfan Can soluna giden topu yatarak kontrol etti. 50. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ağ çaprazdan çektiği sert şutta top kaleci İrfan'ın müdahalesiyle direğe çarpıp oyun alanına döndü. 8'de Halil Akbunar'ın ortasında kaleye giden topu kaleci Ertuğrul son anda kornere çeldi. 84. dakikada orta sahada gelişen Kasımpaşa atağında topa eliyle dokunan Berkan Emir, Suat Arslanboğa tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Maç 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile bitti.



KARAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Ünal Karaman geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0'lık sonuçla mağlup etmeyi başaran kadroda tek değişiklik yaptı. Karaman, Fener maçı öncesi sakatlanan ve hafta içinde iyileşen Berkan'ı tekrar on bire monte etti. Berkan sol bekte geçen hafta forma giyen başlarken, Halil'e verdiği müthiş pasla Fener galibiyetinde pay sahibi olan Diabate de Zulj'un yerine oyundaydı. Sakatlığı geçen Zulj, dün yedek soyunurken ikinci yarıda Diabate'nin kenara alınması ile oyuna dahil oldu. Sakatlığı bulunan kanat oyuncusu Zlatko Tripic ile birlikte genç oyuncular Kerim Alıcı ve Yalçın Kayan dün yine kadroda yoktular.



NDİAYE KORKUTTU

KARŞILAŞMANIN 15. dakikasında Kasımpa'dan Luckassen'in Cherif Ndiaye'ye yaptığı müdahalesi sonrasında hakem Suat Arslanboğa, Luckassen'e direkt kırmızı kart gösterdi. Ndiaye bu sert faulün sonrasında bir süre yerde kalırken, teknik heyeti korkuttu. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuncu maça devam etti.



TRİBÜNDE ÖZEL KONUK

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan "Mozart" isimli geminin mürettabatında yer alan ve 21 gün rehin tutulan 15 Türk denizciden biri olan Göztepe taraftarı Erdi Akman ve eşi Meltem Akman ile müsabakayı kulübün davetlisi olarak tribünde takip etti.